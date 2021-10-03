Ученые в Великобритании озвучили причины вероятного апокалипсиса

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3 октября 2021, 16:53 Источник: ФАН

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Апокалипсис на нашей планете может случиться из-за антропогенных причин и природных катаклизмов. Такого мнения придерживаются сотрудники Кембриджского университета в Соединенном Королевстве.

При этом ученые полагают, что гибель человечества наступит с большей степенью вероятности в связи с действиями людей. Специалисты допустили гибель цивилизации из-за извержения вулкана или падения астероида, однако назвали такой сценарий маловероятным.

Кроме того, ученые из Великобритании не исключили, что человечество перестанет существовать в результате ядерной войны. По мнению специалистов, население Земли может погибнуть в том числе из-за масштабного распространения опасных микроорганизмов, к чему, вероятно, приведет ошибка при выведении вирусов в лаборатории.

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