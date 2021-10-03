Пентагон заявил о намерении США укреплять оборонные связи с Турцией

В ходе телефонной беседы с главой турецкого Минобороны Хулуси Акаром американский министр обороны Ллойд Остин заявил о важности расширения военного сотрудничества между Анкарой и Вашингтоном. По информации Пентагона, речь шла также о борьбе с терроризмом.
Отмечается, что во время беседы стороны обменялись мнениями по региональным проблемам. Остин поговорил с коллегой из Турции, поскольку США нацелены на укрепление оборонных связей с Анкарой.
В Пентагоне также подчеркнули, что Вашингтон придает большое значение оборонным отношениям между двумя государствами. Это подтвердил Остин.
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