Пентагон заявил о намерении США укреплять оборонные связи с Турцией

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3 октября 2021, 15:18 Источник: interfax.ru

Ллойд Остин, фото: Biden Transition via CNP/Global Look Press

В ходе телефонной беседы с главой турецкого Минобороны Хулуси Акаром американский министр обороны Ллойд Остин заявил о важности расширения военного сотрудничества между Анкарой и Вашингтоном. По информации Пентагона, речь шла также о борьбе с терроризмом.

Отмечается, что во время беседы стороны обменялись мнениями по региональным проблемам. Остин поговорил с коллегой из Турции, поскольку США нацелены на укрепление оборонных связей с Анкарой.

В Пентагоне также подчеркнули, что Вашингтон придает большое значение оборонным отношениям между двумя государствами. Это подтвердил Остин.

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