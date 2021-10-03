Издание Habertürk сообщило, что Турция лишилась из-за действий туристов 16 млн долларов

Аргументы Недели → В мире 13+

3 октября 2021, 14:35 Источник: Турпром

pixabay.com

Побывавшие летом нынешнего года в Турции туристы “одолжили” у местных медицинских учреждений порядка 16 млн долларов (более 140 млн турецких лир). Данная информация поступила от Habertürk, которое ссылается на сведения аудиторского отчета Минздрава Счетной палаты страны.

Отмечается, что позволяющий задерживать “неплательщиков” в Турции механизм на сегодняшний день отсутствует. По информации издания, у ряда иностранцев нет ни соглашения о социальном обеспечении между Турцией и государством своего гражданства, ни частной медицинской страховки. В этой связи на турецкой территории нет возможности отслеживать и собирать плату за лечение, получаемое в местных больницах.

Путешественники, которые не имели при себе кредитных карт или наличных, ничего не оплачивали и просто покинули больницу. В дальнейшем они свободно уехали из Турции, никаких платежей не было.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости