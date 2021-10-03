Политолог Владимир Шаповалов прокомментировал сообщения о создании Евросоюзом на Украине военной миссии

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3 октября 2021, 11:41

фото: pixabay.com

Политолог Владимир Шаповалов прокомментировал сообщения о том, что Европейский союз рассматривает возможность создания на Украине своей военной учебной миссии. Шаповалов отметил известный факт, что ведущие страны ЕС Франция и Германия рассматриваются как посредники в конфликте на юго-востоке Украины.

Политолог пояснил, что если возникает идея того, что во внутреннем украинском конфликте Евросоюз по просьбе Киева размещает на территории Украины собственную военную миссию, то они перестают быть посредниками, а становятся стороной конфликта.

Как полагает Шаповалов, народу Украины необходимо задуматься о том, что делает власть, в то время как «Украина используется странами Запада»,- передаёт RT.

Эксперт отметил, что Запад проводит на территории Украины военные учения, сюда заходят западные военные корабли, но Украину никто не зовёт в НАТО, в ЕС. «Никаких обязательств со стороны Европы и Америки в отношении Украины нет»,- заключил политолог.

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