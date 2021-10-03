Пушков прокомментировал слова соратницы Саакашвили о скором падении в Грузии «пророссийской власти»

Аргументы Недели → В мире 13+

3 октября 2021, 08:20 Источник: РИА Новости

Алексей Пушков, фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал высказывания соратницы бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили, бывшего главы Минобразования страны Хатии Деканоидзе о падении в Грузии "пророссийской власти" в ближайшее время.

Деканоидзе после ареста в Тбилиси вернувшегося в Грузию Саакашвили заявила, что он скоро выйдет на свободу, а "пророссийская власть" в Грузии падет.

По мнению российского политика Алексея Пушкова, заявление сторонников Саакашвили странное, "в политическом плане это полный бред". Сенатор написал в своем Telegram-канале, что после общения с депутатами из партии Саакашвили в ПАСЕ он уверен: эти люди "не успокоятся до тех пор, пока не спровоцируют войну с Россией".

"Не Грузии, она уже воевала в 2008 году при Саакашвили с известным и печальным для Грузии результатом. Нет, они мечтают о войне руками НАТО. Невменяемые и агрессивные, но с короткими руками, они ни на что не способны, кроме нагнетания атмосферы вражды", - отметил политик.

2 октября в Грузии прошли выборы в органы местного самоуправления. По данным трех exit poll, лидирует правящая партия "Грузинская мечта".

В ЦИК Грузии к утру воскресенья подсчитаны итоги состоявшегося голосования на местных выборах на 1446 из 3743 избирательных участках, - передает "Интерфакс".

По данным ЦИК, правящая партия набрала - 48,56%, оппозиционная партия "Единое национальное движение" - 31,23%. Саакашвили неформальным лидером партии этой партии в Грузии.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости