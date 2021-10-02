В Грузии экзитполы отдают лидерство на выборах мэра Тбилиси кандидату Кахе Каладзе

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2 октября 2021, 20:49

Каха Каладзе, фото: facebook.com/kakhakaladzeofficial

В Грузии в субботу, 2 октября, выбирали мэра Тбилиси, глав городских и районных собраний, мэров в 64 муниципалитетов. Вечером после закрытия избирательных участков экзитполы телеканалов «Имеди» и «Формула» показали лидерство на выборах мэра грузинской столицы кандидата Кахе Каладзе.

Действующий мэр Тбилиси, по данным телеканала «Имеди», набирает 51,3 процента голосов избирателей,- сообщает Sputnik Грузия в Telegram.

По сведениям телеканала «Формула», на выборах мэра Тбилиси ожидается второй тур. Каладзе получает поддержку 43% избирателей, кандидат от оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия — 39%.

По данным экзитпола телекомпании «Имеди», партия «Грузинская мечта» лидирует с 47,6% голосов на местных выборах, «Национальное движение» получает 27,1% голосов,- передает ТАСС.

Экзитпол телекомпании «Мтавари архи» показал другие предварительные данные: «Грузинская мечта» лидирует с 38,6% голосов, а «Национальное движение» получает 33% голосов.

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