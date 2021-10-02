Источник SANA: Террористы перебросили в сирийские Идлиб и Хаму ракеты с отравляющими веществами

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2 октября 2021, 20:18

фото: pixabay.com

Боевики запрещенной в России террористической организации«Джабхат ан-Нусры» доставили к линии фронта в сирийских провинциях Идлиб и Хама восемь ракет с отравляющими веществами «хлором и зарином».

Источники агентства SANA раскрыли, что оснастить оружие «хлором и зарином» террористам помогли «иностранные эксперты».

По информации источника, ракеты доставлены в несколько районов на юге Идлиба и долины Аль-Габ в провинции Хама. Как говорится в сообщении, «процесс модификации занял около двух недель», после чего восемь ракет были переброшены в Идлид и Хаму на двух автомобилях скорой помощи «Белых касок».

Инсайдеры считают, что ракеты с «хлором и зарином» могут быть применены боевиками, чтобы «обвинить Сирию в применении запрещённого международным сообществом оружия», - передает RT.

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