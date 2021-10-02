Грузинский политик Бокучава: Саакашвили продолжит голодовку, он считает себя политзаключенным
2 октября 2021, 19:29
Одна из лидеров грузинской партии «Единое национальное движение» Тина Бокучава встретилась с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакавшвили. Накануне выборов в Грузии Саакашали выступил с обращением в соцсети, заявил о возвращении в Тбилиси.
Полиция задержала политика. Его арестовали и поместили в тюрьму. Саакашвили объявил голодовку. Тина Бокучава рассказала, что пыталась отговорить экс-президента от голодовки, но он заявил, что отказывается от еды, поскольку является политическим заключенным.
Бокучава поинтересовалась у Саакашвили, как он пересек грузинскую границу страны. Он ответил, что соблюдал при этом все необходимые правила и процедуры, но подробности не раскрыл.
Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что целью приезда Михаила Сакашвили в Грузию являлся госпереворот.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.