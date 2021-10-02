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Грузинский политик Бокучава: Саакашвили продолжит голодовку, он считает себя политзаключенным

, 19:29

Грузинский политик Бокучава: Саакашвили продолжит голодовку, он считает себя политзаключенным
Первые кадры задержания Михеила Саакашвили, кадр, vk.com/m_saakashvili

Одна из лидеров грузинской партии «Единое национальное движение» Тина Бокучава встретилась с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакавшвили. Накануне выборов в Грузии Саакашали выступил с обращением в соцсети, заявил о возвращении в Тбилиси.

Полиция задержала политика. Его арестовали и поместили в тюрьму. Саакашвили объявил голодовку. Тина Бокучава рассказала, что пыталась отговорить экс-президента от голодовки, но он заявил, что отказывается от еды, поскольку является политическим заключенным.

Бокучава поинтересовалась у Саакашвили, как он пересек грузинскую границу страны. Он ответил, что соблюдал при этом все необходимые правила и процедуры, но подробности не раскрыл.

Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что целью приезда Михаила Сакашвили в Грузию являлся госпереворот.

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