В Южной Корее перестанут есть собак

В Южной Корее в скором времени может появиться закон, запрещающий поедать собак. В пользу такого запрета высказался президент страны Мун Чжэ Ин. Он отметил, что подобная практика позорит Южную Корею в глазах всего мирового сообщества и является культурным пережитком.
Употребление собачьего мяса в стране в последние годы идет на спад. Еще некоторое время назад в Южной Корее ежегодно съедали до 1 млн собак, но уже в 2020 году, согласно данным опроса, 84% респондентов отказывались даже пробовать собачье мясо.
Все больше южнокорейцев заводят четвероногих в качестве домашних питомцев. Известно, что сам президент страны Мун Чжэ Ин является хозяином сразу нескольких собак.
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