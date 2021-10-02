В Южной Корее перестанут есть собак

Аргументы Недели → В мире 13+

2 октября 2021, 13:31

Фото: pixabay.com

В Южной Корее в скором времени может появиться закон, запрещающий поедать собак. В пользу такого запрета высказался президент страны Мун Чжэ Ин. Он отметил, что подобная практика позорит Южную Корею в глазах всего мирового сообщества и является культурным пережитком.



Употребление собачьего мяса в стране в последние годы идет на спад. Еще некоторое время назад в Южной Корее ежегодно съедали до 1 млн собак, но уже в 2020 году, согласно данным опроса, 84% респондентов отказывались даже пробовать собачье мясо.



Все больше южнокорейцев заводят четвероногих в качестве домашних питомцев. Известно, что сам президент страны Мун Чжэ Ин является хозяином сразу нескольких собак.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости