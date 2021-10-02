В партии Зеленского придумали премию за политические ляпы депутатов

Аргументы Недели → В мире 13+

2 октября 2021, 12:53 Анастасия Иванова

Фото из открытых источников

Депутатов партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» будут награждать премией «Золотая сосна», которую будут выдавать за ляпы в политической деятельности во время неофициального съезда в городе Трускавец. О задумке сообщил глава фракции президентской партии в Верховной Раде Давид Арахамия.



По словам Давида, статуэтка будет выполнена наподобие «Оскара», но в виде того или иного оскандалившегося депутата. «На гала-концерте будут серьезные номинации за самое большое количество законопроектов, например. Также будут юморные»,- сообщил Арахамия.



Говоря о номинациях, парламентарий уточнил, что их будут делить на серьезные и шуточные. Давид Арахамия также вспомнил про свой диджей-сет и рассказал, что собирается замиксовать молодежные композиции с зарубежными хитами 80-х, так как на мероприятии будет много «уже немолодых людей».



21 сентября стало известно о планах Владимира Зеленского провести неформальную встречу для «Слуги народа».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости