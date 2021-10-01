Аналитик Оленченко назвал агрессивным заявление чешского cпециалиста по энергобезопасности о покупке газа у России

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1 октября 2021, 21:38

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, globallookpress.com

Аналитик Владимир Оленченко прокомментировал заявление специального уполномоченного Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлава Бартушки о том, что Европа должна занять жёсткую позицию в вопросах покупки газа у России.

По оценке Оленченко, заявление чешского эксперта агрессивное, оно носит эмоциональный характер. Он считает, что любое утверждение требует аргументации, а в словах Бартушки его нет.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко выразил сожаление, что «чехи становятся рупором антироссийской пропаганды», - передает RT.

Чешский дипломат ранее призвал Европу перестать «церемониться» с Россией из-за газа. Вацлав Бартушка отметил, что для россиян Евросоюз — «крупнейший потребитель газа, самый главный заказчик», и «если им нужны проблемы на этом крупнейшем рынке, то они у них появятся».

Как он полагает, Евросоюз участвует в «газовой войне», и его задача — «проявлять больше жёсткости» и заставлять поставщиков играть по правилам ЕС, а не по их собственным.

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