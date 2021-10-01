Михаил Саакашвили обратился к жителям Грузии в соцсетях

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1 октября 2021, 20:23 Источник: РИА Новости

Михаил Саакашвили, фото: vk.com/m_saakashvili

Михаил Саакашвили обратился к жителям Грузии в социальных сетях. Бывший грузинский президент в своем обращении заявил, что приехал в Грузию с целью помочь народу. "3 октября мы будем праздновать победу", - пообещал Саакашвили.

СМИ передают, что полиция задержала политика, и он находится в тюрьме в Тбилиси. Бывший президент Грузии может находиться в Руставской тюрьме близ Тбилиси, передает грузинский телеканал "Пирвели".

Народный защитник Грузии Нино Ломджария посетит сегодня в Руставской тюрьме Михаила Саакашвили.

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