Михаил Саакашвили обратился к жителям Грузии в соцсетях
1 октября 2021, 20:23Источник:
РИА Новости
Михаил Саакашвили обратился к жителям Грузии в социальных сетях. Бывший грузинский президент в своем обращении заявил, что приехал в Грузию с целью помочь народу. "3 октября мы будем праздновать победу", - пообещал Саакашвили.
СМИ передают, что полиция задержала политика, и он находится в тюрьме в Тбилиси. Бывший президент Грузии может находиться в Руставской тюрьме близ Тбилиси, передает грузинский телеканал "Пирвели".
Народный защитник Грузии Нино Ломджария посетит сегодня в Руставской тюрьме Михаила Саакашвили.
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