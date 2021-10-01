Кто из знаменитых людей стал вегетарианцем

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1 октября 2021, 16:09 Источник: Коммерсантъ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Первого октября отмечается Всемирный день вегетарианства. Известно, что многие знаменитости сознательно отказались от употребления мяса.



Так, Владимир Жириновский призвал всех членов ЛДПР стать вегетарианцами. По его мнению, мясо – это вредный продукт, и сам он его не употребляет.



Заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев заявил: «Я с некоторых пор вегетарианец. И, как видите, прекрасно себя чувствую».



Известно, что экс-президент США Билл Клинтон отказался от мясного рациона по советам врачей после двух операций на сердце. Отказывают себе в употреблении мяса многие актеры и музыкальные исполнители. Среди них - Брэд Питт, Джаред Лето, Мадонна и Пол Маккартни. Основатель группы The Beatles по этому поводу отметился интересным высказыванием:



«Если бы у скотобоен были стеклянные стены – все стали бы вегетарианцами».



По словам дочери Брюса Ли, мастер боевых искусств был вегетарианцем в течение последних восьми лет жизни. Легенда бокса Майк Тайсон тоже признавался в отказе от употребления мяса.



Советский и российский исполнитель Борис Гребенщиков ещё более категоричен.



«Будь моя воля, я вообще бы отказался от еды», - говорил известный музыкант.



Для великого русского писателя Льва Толстого вегетарианство было в некотором роде философией.



«Как можно надеяться, что на Земле воцарится мир и процветание, если наши тела являются живыми могилами, в которых погребены убитые животные?» - отмечал он.



По некоторым данным, в настоящее время во всем мире насчитывается около 1,2 млрд вегетарианцев. Практически, это каждый шестой житель Земли.





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