Американский генерал обвинил Госдеп в провале афганской операции

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1 октября 2021, 13:15

Американский Сенат провёл закрытые слушания по афганскому вопросу. На заседании присутствовал глава Комитета начальников штабов (КНШ) Вооружённых сил (ВС) США генерал Марк Милли. Он обвинил ведомство в срыве плана эвакуации американских военнослужащих из аэропорта Кабула. Согласно его заявлению, Госдеп слишком долго согласовывал план эвакуации военнослужащих, что привело к гибели нескольких солдат.



Позиция генерала была очень жёсткой. Военачальник считает, что руководство США халатно отнеслось к мерам безопасности при выводе войск. Кабульский аэропорт оказался мишенью террористов. Высказывания генерала могут стать причиной для проверки работы госсекретаря Энтони Блинкена.



На Госдеп возлагается реализация операций по небоевой эвакуации людей. Однако организация процесса возложена на военных. В Пентагоне оправдались, что командование армии начало готовиться к эвакуации сразу после заявления Байдена в апреле текущего года. Но Госдеп действовал вопреки указу президента по своему плану. Во внешнеполитическом ведомстве США до последнего не верили, что официальные силы Афганистана так быстро сдадутся талибам.





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