Зеленский подводит итоги своего двухлетнего правления

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1 октября 2021, 12:44

Президент Украины Владимир Зеленский собирает большое совещание своей команды в Трускавце, чтобы обсудить итоги двухлетнего правления и определить планы на будущее. Для своего окружения глава государства является гарантом безопасности от преследования.



Подобная встреча проводилась уже в 2019 году. После парламентских выборов партия «Слуга народа» получила наибольшее количество голосов и смогла сформировать правительство. Как и ранее правительство прислушивается к президенту, что даёт оппозиции почву для обвинений в его адрес. Решения, которые Зеленский не может провести через парламент, он принимает на заседаниях Совета национальной безопасности и обороны. Его председателем также является сам президент. В частности, посредством силового ведомства он легализовал закон об олигархах. Зеленский особо заинтересован в создании для них множественных ограничений.



Оппозиционные партии и структуры считают, что Зеленский и правительство ведут Украину к энергетическому кризису и обнищанию населения. Оппозиция требует смены правительства. По мнению экспертов, чтобы частично «успокоить оппозиционеров» Зеленский согласится на отставку нескольких министров. Эта информация уже не является секретной. Новых глав могут получить министерства культуры, обороны, энергетики.





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