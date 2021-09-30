Кулеба сообщил о передаче Зеленским в США Эрдогану списка из 450 человек, которые якобы удерживаются в Донбассе и РФ

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30 сентября 2021, 20:43 Источник: ТАСС

Встреча Эрдогана и Зеленского в Нью-Йорке, фото: president.gov.ua/ru

Президент Украины Владимир Зеленский во время второго за сентябрь визита в США на сессию Генассамблеи ООН передал Реджепу Тайипу Эрдогану список из 450 человек, которые якобы удерживаются в Донбассе и России.

Зеленский попросил президента Турции переговорить с Владимиром Путиным по поводу освобождения указанных в списке лиц. О просьбе Зеленского в четверг сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Глава МИД раскрыл, что в Нью-Йорке Зеленский увиделся с президентом Турции Эрдоганом. Украинские власти знали, что Эрдоган планирует визит в Россию. "Мы, что называется, сверили часы по вопросам двусторонней повестки дня и по вопросам, которые Эрдоган имел намерение поднять в ходе встречи с президентом РФ",- сказал Кулеба.

По его словам, "Зеленский передал Эрдогану список из 450 украинских заключенных и попросил его замолвить слово за них перед Путиным". Кулеба подчеркнул, что Киеву "надо освобождать наших людей из российских застенков".

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