С уходом Меркель «Северный поток – 2» оказался под угрозой

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30 сентября 2021, 13:09

Будущее диалога России и Германии во многом зависит от того, кто будет назначен на пост канцлера ФРГ. Новая правительственная коалиция Германии будет состоять из трёх партий. Министром иностранных дел, вероятнее всего станет лидер партии «Зелёных» Анналена Бербок. Она негативно относится к России и выступает за сокращение количества экономических проектов. Это относится и к «Северному потоку-2».



Сдержать жёсткую позицию Бербок сможет только волевой канцлер. В противном случае российско-германские отношения достигнут предела. Претенденты на должность канцлера социал-демократ Олаф Шольц и его оппонент из ХДС Армин Лашет не имеют серьёзного авторитета в государстве. По сравнению с Ангелой Меркель они политически слабы и не опытны.



Лашет известен как малоинициативный политик. Если он будет назначен на должность канцлера, влияние Берлина на общеевропейские дела будет снижено. В России пока не давали оценку политическим событиям в Германии. Кремль открыт к диалогу с европейской стороной по различным направлениям. «Северный поток-2» является проектом, в котором Германия и другие европейские страны особо заинтересованы, какая бы сложная ситуация вокруг него не складывалась. Газопровод может обеспечить доставку недостающих в Европе объёмов «голубого топлива», однако европейские политики используют его в качестве инструмента для достижения своих политических целей.





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