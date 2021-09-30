Убийство сотрудника белорусского КГБ: власти сами открыли ящик Пандоры

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30 сентября 2021, 11:18

Сотрудники белорусского КГБ проводили спецоперацию по поиску лиц, причастных к террористической деятельности. В одной из квартир Минска, по версии органов КГБ, находился человек, которого силовики планировали задержать. Однако он оказал вооружённое сопротивление. После проникновения в помещение сотрудников он выстрелил в их сторону из охотничьего ружья, смертельно ранив одного из спецслужбистов. Силовики открыли встречный огонь и ликвидировали парня. Им оказался сотрудник крупнейшей ИТ-компании ЕРАМ Андрей Зельцер.



Общественность Белоруссии шокирована произошедшим. Эксперты считают, что президент страны Александр Лукашенко начнёт новый виток репрессий. Власти грозят наказанием тем лицам, которые положительно отзываются о погибшем.



Смонтированное видео взлома двери и подготовки к отражению задержания было выложено в сеть. Оно вызвало массу вопросов. К примеру, непонятно, почему силовики при задержании были одеты в гражданскую форму. Перестрелку на телефон снимала супруга Зельцера. Она позже была задержана силовиками.



Политический аналитик Виталий Цыганков считает, что Лукашенко данное событие может использовать в собственных целях. Убийство сотрудника КГБ будет рассматриваться в качестве причины для перенесения референдума. Аналитик Александр Класковский заявил, что власти сами открыли ящик Пандоры. Силовики ведут себя незаконно, за что и получили ответ.





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