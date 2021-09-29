Военные США дают показания в Конгрессе по поводу событий в Афганистане

Аргументы Недели → В мире 13+

29 сентября 2021, 17:30 Источник: ng.ru

Фото: pixabay.com

В американском Конгрессе проходят слушания, посвященные обстоятельствам вывода войск США из Афганистана. Главная интрига – возьмет ли президент страны Джо Байден ответственность за случившееся на себя, или решит кого-нибудь уволить?



Глава Пентагона Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли выступают ответчиками в комитете Сената по вооруженным силам и в комитете Палаты представителей по вооруженным делам. Ждут объяснений и от главы Центрального командования Вооруженных сил США Фрэнка Маккензи.



Вопросов к ним накопилось множество. Почему так неорганизованно происходила эвакуация? Как случилось, что американцы оставили специально подготовленную для эвакуации базу Баграм и в итоге приняли решение вывести тысячи афганцев и американцев из аэропорта Кабула? Почему до последнего администрация США продолжала утверждать, что падение Кабула невозможно? От военных ждут объяснений и по поводу обстоятельств теракта 26 августа. Тогда погибло порядка 200 человек, в том числе 13 американских военных.



Вопросы возникают и по поводу переговоров Марка Милли с его российским коллегой, главой Генштаба РФ Валерием Герасимовым, которые состоялись в Хельсинки 22 сентября. Wall Street Journal утверждает, что они обсуждали возможность совместного использования США и РФ российских военных баз в Средней Азии для противодействия террористической угрозе, исходящей из Афганистана. Ранее в российских СМИ сообщалось, что на встрече Путина и Байдена в Женеве летом этого года российский президент выступал с такой же инициативой. И если на самом деле была достигнута конкретная договоренность, то получается, что США и Россия, фактически, превращаются в союзников.



Ранее госсекретарь Энтони Блинкен давал объяснения по поводу событий в Афганистане в комитетах по международным делам Палаты представителей и Сената. Конгрессмены от Республиканской партии сочли его объяснения неудовлетворительными. Однако Конгресс не имеет права отправить в отставку ни Блинкена, ни Остина, ни Милли. Возможность принять соответствующее решение имеет лишь Байден.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости