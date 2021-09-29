США создали оперативную группу боевых кораблей для охоты за субмаринами России

Аргументы Недели → В мире 13+

29 сентября 2021, 17:33 Источник: Свободная пресса

pixabay.com

США готовятся бороться с принадлежащими России субмаринами в Атлантике. С этой целью американцы уже сформировали оперативную группу, включающую в себя несколько боевых кораблей.

Эта самая группа будет приведена в полную боевую готовность ко второму летнему месяцу будущего года. Об этом сообщает издание Института ВМС США USNI News. Ее название - Greyhound (“Борзая”).

В составе данной группы эсминцы класса “Арли Бёрк”. Это в том числе “Томас Хаднер” и “Дональд Кук”. В начале 2022 года ожидается пополнение в виде боевого корабля “Сассиванс”. Спустя некоторое время к ним присоединятся “Грейвли” и “Коул”.

Основной задачей новой противолодочной группы, которая будет базироваться в Вирджинии и Флориде, станет “отслеживание активности российских субмарин в Атлантике, защита территории США, обеспечение безопасности акватории”. Об этом говорил ранее контр-адмирал Брендан Маклейн, являющийся командующим надводными силами ВМС США в Атлантике.

Военный эксперт, капитан 1 ранга Сергей Горбачев в беседе со “Свободной прессой” подчеркнул, что в новом плане Пентагона по противодействию РФ в Атлантике нет ничего нового. Американская система, как он отметил, существует уже долгое время, однако меняется в зависимости от угроз.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости