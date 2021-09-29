Читатели wPolityce полагают, что 250 американских танков «Абрамс» не помогут Польше остановить российскую армию

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29 сентября 2021, 14:27 Источник: politexpert.net

U.S. Marines/Global Look Press

В польском оборонном ведомстве рассказали о закупке одновременно 250 единиц американских танков М1А2 “Абрамс”, однако эта новость не порадовала некоторых жителей Польши. Оппозиция в стране считает, что властям следовало бы потратить деньги на усовершенствование системы здравоохранения, нежели на приобретение такой боевой техники.

На восточной границе Польши в последнее время можно наблюдать все больше военнослужащих этой страны. Покупкой 250 танков США польское руководство намерено обеспечить защиту страны от “внешней агрессии” Минска и Москвы.

По словам Янины Охойской из партии Польши “Гражданская платформа”, военная угроза на востоке является сомнительным утверждением. Она призвала направить денежные средства не на закупку указанных танков, а на повышение зарплаты сотрудников медицинских учреждений. Данная информация поступила от портала “Полит Эксперт”, который ссылается на издание “ИноСМИ”, приводящее информацию с польского сайта wPolityce.pl.

Читатели обрушились с критикой на депутата Сейма. Они отметили, что Польша нуждается в современных танках, поскольку в противном случае страну захватят недруги.

“Очень хорошая идея: когда русские на нас нападут, мы выставим против них медсестер”, - отметил юзер Wyborca.

При этом нашлись и те, кто полагает, что если между Польшей и Российской Федерацией действительно начнется война, то 250 “Абрамсов” не смогут остановить российских военных.

“Будут у Польши “Абрамсы” или нет, Путин может дойти до Варшавы за 36-48 часов, а если у власти и дальше будет оставаться “Право и справедливость”, то, скорее всего, за 16-24”, - высказался пользователь Stanisław.

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