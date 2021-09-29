Один день работы пограничников Польша оценила в 500 тысяч евро

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29 сентября 2021, 11:58

Польское правительство предложило главе государства Анджею Дуде продлить режим чрезвычайного положения ещё на два месяца. Депутаты обеспокоены положением на границе с Белоруссией. Ежедневно пограничники останавливают сотни нелегалов, пытающихся проти в Европу.



Польские чиновники обвиняют президента Белоруссии Александра Лукашенко в ведении гибридной войны. Помимо миграционного кризиса Варшава недовольная проведением военных учений Белоруссии и России близ своих границ. Если Польша снимет режим чрезвычайного положения, Лукашенко это расценит как слабость и продолжит ухудшать обстановку. В Польше заявляют, что ситуация с мигрантами на границе с Белоруссией контролируется из Москвы.



Польские власти увеличили численность пограничников резервистами и солдатами. В ближайшее время на границе появятся дополнительные сооружения и забор. В польском правительстве считают, что ЕС должен компенсировать Варшаве материальные затраты, которое государство несёт из-за задерживания мигрантов, желающих попасть в Европу. Один день работы пограничников в Варшаве оценили в 500 тысяч евро.





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