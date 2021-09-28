Выпущенную из тюрьмы Канады директора Huawei Мэн Ваньчжоу в Китае встречали с большим почетом​

Аргументы Недели → В мире 13+

28 сентября 2021, 17:01 Александр Крохмаль, Журналист Источник: iz.ru

Фото: Global Look Press/Jin Liwang

Две мировые сверхдержавы успешно «обменялись заложниками». На родину в КНР вернулась Мэн Ваньчжоу, финансовый директор компании Huawei. Она провела под домашним арестов в Канаде три года. Именно её угрожали экстрадировать в США из-за серьёзных обвинений. Американские власти считали, что Ваньчжоу обманула HSBC, умолчав о сделках своей компании в Иране. Тем самым крупнейший британский банк подвергся риску нарушений санкций США. Ваньчжоу виновной себя не считала и отчаянно боролась за свою репутацию. На прошлой неделе она согласилась на встречу с американским Минюстом, что и поспособствовало её пути к освобождению и к возвращению в Китай. Её сопровождал лично посол КНР в Канаде.

Как встречали Ваньчжоу в Поднебесной – это уже отдельный разговор. С таким почётом не относились даже к императорам из династии Цин. Толпы ликующих китайцев, красная ковровая дорожка, счастливые лица, песни и пляски, а также трансляция, набравшая почти что 100 миллионов человек. Создавалось впечатление, что Ваньчжоу прибыла из какого-то «лагеря смерти», а не из вполне благополучной страны. Для Китая она стала настоящей героиней; бесстрашной женщиной, которой всё же удалось выпутаться из «лап преступных империалистов». Само правительство КНР категорически отрицает все обвинения в адрес Мэн и считают её «политической заложницей». Так это или не так - пожалуй, выяснится ещё не скоро. Политика, как известно, дело непростое.

По другую сторону Атлантики тоже встречали своих героев, возможно даже настоящих храбрецов, которые бесстрашно выдержали все испытания. Ни для кого уже не секрет, что тюрьмы в КНР более всего похожи на концлагеря, а порядки там и вовсе далеки от принципов человечности. Речь идёт о канадцах Майкле Ковриге и его тёзке Спаворе. В отличии от Ваньчжоу, им суждено было пережить все тяготы мучений в настоящей китайской тюрьме. Буквально в августе этого года мистеру Спавору грозило 11 лет строгого режима. Он обвинялся в передаче снимков военной техники КНР. Ковригу же ещё только предстояло выслушать приговор. Оба этих человека были освобождены под залог по медицинским показаниям, и тут же вернулись к себе на родину. Там их лично встречал сам премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости