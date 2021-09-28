Украина возлагает на новую власть Германии большие надежды

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28 сентября 2021, 15:33

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер намерен посетить Украину в начале октября. Немецкий политик примет участие в траурных мероприятиях, посвящённых годовщине массовых убийств в Бабьем Яру во время Второй Мировой войны. Помимо этого политик намерен обсудить актуальные вопросы с украинскими руководителями.



В Киеве хотят обговорить вопросы урегулирования конфликта на Донбассе. Принятая ранее украинской стороной так называемая «формула Штайнмайера», в «Незалежной» с определённого времени стала считаться неподходящей. Эксперты полагают, что её реализация вызовет в украинском обществе массу протестов.



Согласно последним социологическим опросам, только 17% украинцев готовы к проведению выборов на Донбассе. Остальные считают избирательный процесс недопустимым. Такие настроения украинская власть вынуждена учитывать.

Во время последнего визита на Украину канцлера Германии Ангелы Меркель о «формуле Штанмайера» не вспоминали. Украинских политиков больше интересовал вопрос поставки немецкого оружия. Канцлер ушла от прямого ответа на него.



Тогда глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба возложил надежды только на новое правительство Германии, состав которого будет благоприятным для установления двусторонних отношений.





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