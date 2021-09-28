Лукашенко обвиняет Украину в подрыве региональной стабильности

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28 сентября 2021, 14:57

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что ситуация с мигрантами является далеко не единственной проблемой на границе государства. Опасения у белорусского главы вызывает слабая обороноспособность.



Определённая угроза, по мнению Лукашенко, для Белоруссии исходит со стороны Украины. На территории «Незалежной» создаются тренировочные лагеря и военные базы. Через украинскую территорию проходит крупный канал поставки нелегального оружия. Белоруссия в этих условиях вынуждена реагировать, заявил Лукашенко. Он регулярно консультируется по данным вопросам с российским коллегой Владимиром Путиным.



Экспертное сообщество уже не воспринимает заявления президента Белоруссии объективно. Однако его позиция показывает, что Минск стал сближаться с Москвой всё сильнее. Возможно, Лукашенко таким способом пытается усадить за стол переговоров западных политиков. Высказывания против Украины показывают, что Белоруссия может создать с Россией некий военный союз против третьего государства. Благодаря этому Лукашенко сможет получить от России современное вооружение и материальную поддержку. К конкретным действиям Александр Григорьевич вряд ли перейдёт, так как на это потребуются ресурсы, которых у Белоруссии нет.





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