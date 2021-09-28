Россиянка посетила Крит и удивилась отсутствию масок

Аргументы Недели → В мире 13+

28 сентября 2021, 10:09 Анастасия Иванова

Фото: istockphoto.com

Российская туристка отдыхала на Крите и описала поездку словами «все расслаблены и шутят».



По словам девушки, больше всего ее удивило отсутствие строгого контроля за соблюдением масочного режима. Путешественница отметила, что средства индивидуальной защиты обязательны для ношения на территории республики, однако ни в отелях, ни в туристических центрах их никто не носит. Исключение составляют супермаркеты, музеи и автобусы, где практически все граждане пользуются масками.



Россиянка также добавила, что для посещения большинства туристических достопримечательностей необходим сертификат о вакцинации или ПЦР-тест, сданный не ранее, чем за 72 часа: «Хотите попасть в Кносский дворец или Археологический музей в Ираклионе? Кроме сертификата понадобится паспорт. Проскочить в музее под крышей не получится: сертификат проверяют тщательно, а вот паспорт не спрашивают. В музее под открытым небом не спрашивают ничего».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости