19-летний тиктокер Габриэль Салазар насмерть разбился в автомобильной аварии

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28 сентября 2021, 09:57

Габриэль Салазар, фото: Instagram

Популярный американский тиктокер Габриэль Салазар, более известный как gabenotbabe, скончался в ДТП в Сан-Антонио (Техас). Об этом во вторник, 28 сентября, сообщил его друг Рики Флорес.

«Словами не описать, что я сейчас чувствую. Я бы сделал что угодно, чтобы вернуть тебя, бро», - написал молодой человек в Instagram.

Подробности аварии, в которой 19-летний Габриэль Салазар получил тяжёлые травмы, неизвестны. По словам Рики юноша умер не сразу, но медики не смогли его спасти.

Друзья тиктокера решили оказать его семье финансовую поддержку и помочь в организации похорон. Они создали специальную страничку в социальных сетях.

Поклонники выразили искренние соболезнования родным погибшего. В комментариях появились философские мысли. Подписчики, а у Габриеля их более миллиона человек, написали, что «в такие моменты внезапно осознаешь, как быстро все может измениться в твоей жизни, поэтому важно ценить каждый момент и дорожить любимыми людьми, пока они рядом».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ricky Flores (@rickyfloreess)

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