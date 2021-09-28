WSJ: США намерены использовать российские базы в Средней Азии

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28 сентября 2021, 09:19 Источник: РИА Новости

флаг США, фото: pixabay.com

СМИ со ссылкой на информационные источники сообщили, что председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли обсуждал с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым возможность использования американскими военными российских баз в Центральной Азии. Встреча прошла на территории резиденции правительства Финляндии «Кенингстедт» в городе Вантаа в среду, 22 сентября.

В газете Wall Street Journal говорится, что поводом для обсуждения этой темы стал поиск администрацией президента США Джо Байдена новых возможностей для отслеживания и реагирования на террористические угрозы в Афганистане после вывода оттуда американской армии. Отмечается, что Герасимов не дал каких-то конкретных обещаний своему коллеге.

Также представители обеих стран поговорили о снижении рисков возникновения инцидентов в ходе военной деятельности. В Минобороны РФ назвали переговоры конструктивными.

На сообщение издания уже отреагировали члены комитета палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол и Майк Роджерс, председатель комитета сената США по международным отношениям Джим Риш и член сенатского комитета по вооруженным силам Джим Инхоф. Они обратились к американскому лидеру с требованием немедленно объяснить озвученные планы. Сенаторы напомнили, что военное сотрудничество Вашингтона и Москвы запрещено законодательством Штатов. Кроме того, они уверены, что такие контакты не будут способствовать достижению целей США по борьбе с терроризмом и не создадут пути к «стабильным и предсказуемым» отношениям с РФ.

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