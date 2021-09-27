В Британии из-за нехватки бензина люди не могут попасть на работу

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27 сентября 2021, 19:09 Источник: Коммерсантъ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

В Британии разразился настоящий топливный кризис. В прошедшие выходные множество АЗС прекратили обслуживание. Правительство заявляет, что горючее в стране есть, при этом сообщается о нехватке водителей бензовозов.



По информации британских СМИ, автомобилисты занимают очереди на заправках с раннего утра, и бензина в итоге хватает далеко не всем. Люди элементарно не могут попасть на работу, и этот факт получил широкий резонанс в соцсетях.



«Моя дочь завтра не поедет на работу, если не найдет бензина. Сегодня ничего не получилось: все распродано»,- сообщила одна из пользовательниц Twitter.



Некоторые компании сообщают о снижении запасов топлива на 90% АЗС.



Британская медицинская ассоциация призвала обеспечить врачам и медработникам приоритетный доступ к бензину, поскольку «существует реальный риск, что сотрудники национальной системы здравоохранения не смогут работать». Врачи уже частично переходят на удаленное консультирование больных.



В профсоюзе несетевых АЗС Petrol Retailers Association (PRA) заявили, что основной проблемой кризиса является недостаток водителей, имеющих квалификацию для перевозки топлива. Он был вызван, в том числе и выходом Великобритании из ЕС. Известно, что с момента «Брексита» из страны уехали 200 тыс. граждан ЕС, возвращение которых теперь затруднено визовыми правилами. Помимо этого, происходит задержка в сертификации новых водителей из-за пандемии. Ситуацию усугубляет и постковидное восстановление экономики.



Профсоюз водителей большегрузов Road Haulage Association считает, что британскому рынку на данный момент не хватает около 100 тыс. водителей.



Власти принимают оперативные меры в отношении автозаправочных компаний: приостановлено действие законов о конкуренции, и поставщики топлива отныне могут координироваться и доставлять продукты нефтепереработки в наиболее нуждающиеся районы. Кроме того, иностранным водителям будет выдано несколько тысяч временных виз, которые позволят им работать в стране.



Правительство заявляет, что топлива в стране достаточно. С пятницы, 24 сентября, цены на бензин выросли на 1 пенни (примерно 1 рубль).





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