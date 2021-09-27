Склонность к переносам: в Туркменистане изменили дату Дня независимости и других праздников

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27 сентября 2021, 16:21

Три года назад День независимости Туркменистана отмечался 27 октября. Но по указу президента республики он был перенесён на 27 сентября. В этот день 2017 года происходило закрытие Азиатских игр в Ашхабаде. Мероприятие произвело на главу государства большое впечатление, и он совместил его с государственным праздником.



Туркменистан был последней республикой, покинувшей состав Советского Союза. В 1924 году 27 октября была провозглашена Туркменская советская социалистическая республика. В 1991 в этот же день была принята декларация о государственной границе. Получается, что настоящий День независимости Туркменистана приходится на 27 октября дважды. Однако президенту страны Гурбангулы Бердымухамедову это не помешало перенести праздник.



Это не первый перенос. В республике перенесён день работников газовой сферы. Его стали отмечать в день запуска газопровода в КНР. Самым трагичным стал перенос дня введения карантина из-за коронавируса. По этой причине в стране умерло несколько сот человек, но власти об этом умалчивают. Официально руководство страны заявляло, что опасного вируса в Туркменистане нет. Заговорили о проблеме только тогда, когда она приобрела большие масштабы.





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