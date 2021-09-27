Китай обеспокоен политической вознёй вокруг Тайваня

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27 сентября 2021, 15:10

Китайские власти в очередной раз напомнили о своём отношении к Тайваню. Председатель КПК Си Цзиньпин направил тайваньской партии Гоминьдан письмо. В нём он призвал руководство острова к объединению.



О содержании письма сразу же стало известно в США, Австралии, Индии и Японии. Эти страны ведут неофициальный диалог по сдерживанию Китая. Контакты Тайваня с данным «объединением» - QUAD вызывают у Пекина значительные опасения. Политика острова, можно сказать, сменилась на противоположную в течение нескольких месяцев. Китай ищет диалог с Тайванем из-за смены власти. В Пекине понимают, что QUAD может ограничить китайское влияние на остров, так как несколько государств объединения входят в недавно созданный военный блок AUKUS. Его члены Австралия, Англия и США имеют множество претензий к Поднебесной.



По этой причине посол КНР при ООН Ша Цзукана заявил, что Китай может отказаться от некоторых принципов ядерной политики. Противоречивая риторика вокруг Китая в основном исходит из Белого дома. Новая администрация США не готова примирению к КНР. Вашингтон пытается ослабить влияние Китая в тихоокеанском регионе различными объединениями и коалициями. Тайваньский вопрос, как и другие проблемы, может стать спусковым крючком для перехода Китая к активным действиям.





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