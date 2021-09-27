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Суд Украины заочно арестовал четыре судна и 12 российских самолётов за заходы в Крым

, 14:56 Источник: ТАСС

Суд Украины заочно арестовал четыре судна и 12 российских самолётов за заходы в Крым
фото: pixabay.com

Суд Украины наложил заочные аресты на четыре судна и 12 пассажирских самолетов Boeing и Embraer российской авиакомпании за заходы в Крым. В Киеве считают, что российские корабли и самолеты нарушили правила международных полетов и судоходства при заходе "в закрытые порты и терминалы Крымского полуострова".

Об арестах в понедельник сообщается на сайте так называемой прокуратуры Крыма и города Севастополя, входящей в состав офиса генерального прокурора Украины.

В суде отметили, что аресты на 12 самолетов российского авиаперевозчика, перевозившие пассажиров из / в закрытого пункта пропуска "Симферополь-авиа", и четыре судна наложены по ходатайствам прокуратуры. В Киеве считают, что Россия использовала самолеты "для неправомерной переправки лиц через госграницу Украины". В прокуратуре также сообщили об открытии по данному факту уголовного дела.

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