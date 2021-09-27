В Киеве ищут государственных изменников

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27 сентября 2021, 14:35

Инцидент, связанный со срывом военной операции по задержанию «вагнеровцев» на Украине обрастает новыми подробностями. Парламентская следственная комиссия намерена допросить политического эксперта Юрия Бутусова. Он одним из первых сообщил, что спецоперация провалилась. Его заявления совпадают с позицией партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность».



Киевские чиновники пытаются понять, кто же в стране является предателем. В парламентской комиссии заявили, что Бутусов лжёт и распространяет секретную информацию. В патриотических кругах политического эксперта считают героем, укрепляющим обороноспособность Украины. Ранее он критиковал военное руководство в показухе и развале армии. Министерство обороны Бутусов обвинил в том, что ведомство не реагирует на замечания парламентариев.



Летом прошлого года группа ЧВК «Вагнер» планировала вылететь из Минска в Турцию. Украинская сторона собиралась посадить самолёт на своей территории и задержать россиян. Однако группа была задержана ещё в Белоруссии, а потом отправлена в Москву. С этого момента в Киеве так и не могут определиться, из какого ведомства или от какого лица была передана информация о планах Украины. Пётр Порошенко считает, что кто-то из окружения Зеленского совершил государственную измену.





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