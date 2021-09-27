Китай научит Россию искоренять бедность

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27 сентября 2021, 13:17

Китай претендует на роль экономического и идеологического лидера, готового обучить другие страны борьбе с бедностью. Министерство труда РФ уже подписало с Минтрудом Китая соглашение о сотрудничестве и взаимодействии.



Весной власти КНР заявили о полной победе над бедностью. Из нищеты были выведены более 100 миллионов человек за последнее десятилетие. На это государство потратило 1,6 триллиона юаней. Партия направляет специалистов в сельские районы, где они реализуют программы по ликвидации нищеты.



Экономическое развитие Китая характеризуется новой тенденцией. Товары и услуги циркулируют по двум кругам. Часть идёт на внешний рынок, а часть остаётся внутри государства. КНР превратилась в страну, представляющую крупнейший рынок сбыта товаров. Причём китайские клиенты отличаются хорошей платёжеспособностью. Данный опыт требует изучения, особенно в России. Китай смог побороть бедность благодаря высокой занятости населения и социальной поддержке людей. Программа была планомерной. Россия, в отличие от КНР, движется по собственному пути, залатывая «дыры», но не меняя программу целиком.





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