Си Цзиньпин для китайцев является идеальным лидером

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27 сентября 2021, 12:09

В Китае опубликовали тезисы председателя КПК Си Цзиньпина о дипломатии. Глава внешнеполитического ведомства Ван И говорит, что политический лидер государства является человеком с незаурядными стратегическими способностями. Он имеет хорошие организаторские качества и теоретическую смелость.



По словам главы китайского МИДа, Си предложил ряд новых идей для развития государства в новую эпоху. Дипломат сделал отдельный акцент на том, что идеи китайского лидера могут использоваться не только внутри собственного государства, но и далеко за его пределами.



Множество тезисов председателя КПК посвящено политике. Он призывает отказаться от политизации тем вакцины и происхождения коронавируса. Вместе с этим китайский лидер считает, что новый военный блок AUKUS будет препятствовать развитию государств тихоокеанского региона. Этому необходимо противостоять. Для поддержки экономики Си предлагает облегчить бремя бизнесу. Для этого будет усилен контроль над ценообразованием.



В следующем году Си может быть переизбран на новый срок. Окружение делает всё возможное, чтобы оставить его на посту как можно дольше.



За рубежом пока не оценили тезисы председателя КПК. Очевидно, политическая интрига вокруг первого лица государства создаётся группой заинтересованных лиц с целью его популяризации и идеализации.





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