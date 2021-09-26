В Германии появились первые данные экзит-поллов

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26 сентября 2021, 20:13 Источник: РИА Новости

Армин Лашет, фото: Matthias Balk, globallookpress.com

В Германии социал-демократы (СДПГ) во главе с Олафом Шольцем лидируют на выборах в бундестаг. В субботу, 26 сентября, в Германии проходят выборы. К вечеру появились первые данные экзит-поллов исследовательского института Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen для телеканала ZDF и социологического института Infratest dimap для общественно-правового телеканала ARD.

Немецкие социал-демократы набрали 26% голосов избирателей. Блок немецких консерваторов (ХДС/ХСС) во главе с Армином Лашетом занимает второе место с 24%. "Зеленые" - на третьем месте.

На четвертом месте, по предварительным данным, свободные демократы с 12%. Правая "Альтернатива для Германии" набирает 10%. "Левые" набирают 5% и также проходят в бундестаг.

По данным экзит-полла социологического института Infratest dimap для общественно-правового телеканала ARD, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов и Социал-демократическая партия Германии набирают по 25%. У "Зеленых" — 15%, у АдГ — 11%, у "Левых" — 5%.

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