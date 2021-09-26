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Глава СВР Нарышкин: нормализация ситуации в Афганистане относится к компетенции стран Центральной Азии, Китая и РФ

, 12:59 Источник: RT

Глава СВР Нарышкин: нормализация ситуации в Афганистане относится к компетенции стран Центральной Азии, Китая и РФ
Сергей Нарышкин, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин прокомментировал ситуацию в Афганистане. По его словам, нормализация условий в исламской республике относится к «компетенции всех региональных держав».

Нарышкин отметил, что стремится к улучшению ситуации в Афганистане должны страны Центральной Азии, Китай, Индия, Пакистан, Иран и Россия. Глава СВР считает, что «в этом смысле большое значение имеет и взаимодействие разведывательных служб на партнёрском канале».

«Должен вам сказать, что сейчас мы практически со всеми названными мною державами, странами ведём такой интенсивный партнёрский диалог с нашими коллегами, с разведывательными службами этих стран»,- резюмировал он в беседе с RT.

При этом он признался, что не завидует коллегам из ЦРУ, поскольку сучившееся в Афганистане, поспешный вывод войск и бегство марионеточного правительства страны - «это всё следствие пагубной политики США и линии на такое насаждение своей модели общественного развития». Нарышкин добавил, что в этом виноваты не только сотрудники разведи, но и Минобороны, Госдепартамента, аппарата советника американского президента по безопасности и др.

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