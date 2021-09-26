Американский сенатор Мёрфи заявил о важности инвестирования в проекты, направленные на борьбу с «угрозами» со стороны РФ и КНР

Аргументы Недели → В мире 13+

26 сентября 2021, 09:58 Источник: RT

флаг США, фото: pixabay.com

Член Демократической партии, младший сенатор США от штата Коннектикут Кристофер Мёрфи заявил, что после вывода американских военных из Афганистана, Вашингтон «высвободил много денежных, людских и интеллектуальных ресурсов», которые можно направить на «борьбу» с Россией и Китаем.

Мерфи пояснил, что до недавнего времени США считались страной, «увязшей в непрекращающейся войне в Афганистане». Однако, по его словам, теперь Вашингтон «высвободил много денежных, людских и интеллектуальных ресурсов», которые можно направить на другие проекты. Сенатор добавил, что местные власти могут переключиться на те сферы противостояния, «в которых способны одержать верх». Он отметил важность инвестирования в развитие дипломатических и невоенных средств для борьбы с «угрозами» со стороны Москвы и Пекина.

«Когда в американских военных продовольственных магазинах работает больше людей, чем в Госдепе, когда Минобороны оказывается единственной структурой, имеющей достаточно ресурсов для оперативного развёртывания в зоне конфликта, тогда мы получаем то, на что сами напросились - асимметричное военное столкновение с такими странами, как Китай и Россия, в котором мы проигрываем», - цитирует слова Мерфи RT.

Он считает, что Вашингтону пришло время решиться на увеличение финансирования деятельности Госдепа и Агентства США по международному развитию (USAID) «для достижения успеха» по данным направлениям.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости