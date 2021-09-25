В судоходной компании «Волжское пароходство» назвали причину столкновения сухогрузов в Босфоре

В судоходной компании «Волжское пароходство» озвучили возможную причину столкновения российского и турецкого сухогрузов в проливе Босфор. Инцидент произошел в субботу, 25 сентября.
«Сообщаем, что 25.09.2021 г. в районе 05.00 утра во время прохода пролива Босфор в Черное море сухогрузный теплоход "Русич-10" столкнулся с турецким теплоходном «Tahsin İmamoğlu». "Русич-10" следовал в балласте из порта Гемлик в порт Таганрог под погрузку. По предварительным данным, произошел отказ рулевого управления турецкого судна», - пояснили в копании.
Отмечается, что на борту турецкого сухогруза находился экипаж в составе 11 человек, все граждане России. В результате аварии никто не пострадал. На место происшествия направлены три спасательных катера и 14 буксиров.
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