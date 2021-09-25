Украинский военный Генов заявил о вторжении российских самолётов в закрытый район учений в Черном море

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25 сентября 2021, 07:50

Су-24, фото: сайт: Минобороны РФ

Командование воздушных сил ВСУ сообщило о вторжении российских разведывательных самолетов в зону проведения учений в акватории Черного моря, которую Украина объявила закрытой. Инцидент произошел в районе проведения стрельб ЗРК.

«… самолеты-разведчики Российской Федерации типа Су-24МР и Ил-20 грубо нарушили порядок использования воздушного пространства, неоднократно залетая в запретную зону, которую Украина зарезервировала для проведения учений»,- пояснил начальник зенитных ракетных войск Борис Генов.

В заявлении ВСУ говорится, что самолеты «пересекали боевые курсы мишеней», по которым стреляли украинские зенитные управляемые ракеты. Однако, о каких именно учениях идет речь, не уточняется.

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