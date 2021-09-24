Илон Маск рассказал о причинах разрыва с певицей Граймс

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24 сентября 2021, 22:17 Анастасия Иванова

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Изобретатель снова стал завидным женихом. Один из самых богатых людей планеты подтвердил, что его роман с артисткой подошел к логическому завершению. Чтобы пресечь слухи на корню, Илон Маск решил сразу внести ясность и рассказал, почему разошелся с матерью его младшего сына - певицей Граймс.

Известно, что Маск - трудоголик и всегда ставит свою работу выше всех остальных интересов.

Он рассказал журналистам, что гармонии в их отношениях помешала его карьера. Илон и теперь уже его бывшая возлюбленная столкнулись с тем, что не могут жить вместе из-за работы: «Мы расстались, но все равно любим друг друга, часто видимся и находимся в прекрасных отношениях. Моя работа в «SpaceX» и «Tesla» требует, чтобы я жил в Техасе и много путешествовал за границу. А ее работа сосредоточена в Лос-Анджелесе».

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