Аргументы Недели В мире 13+

Илон Маск рассказал о причинах разрыва с певицей Граймс

, 22:17

Илон Маск рассказал о причинах разрыва с певицей Граймс
Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Изобретатель снова стал завидным женихом. Один из самых богатых людей планеты подтвердил, что его роман с артисткой подошел к логическому завершению. Чтобы пресечь слухи на корню, Илон Маск решил сразу внести ясность и рассказал, почему разошелся с матерью его младшего сына - певицей Граймс.

Известно, что Маск - трудоголик и всегда ставит свою работу выше всех остальных интересов.

Он рассказал журналистам, что гармонии в их отношениях помешала его карьера. Илон и теперь уже его бывшая возлюбленная столкнулись с тем, что не могут жить вместе из-за работы: «Мы расстались, но все равно любим друг друга, часто видимся и находимся в прекрасных отношениях. Моя работа в «SpaceX» и «Tesla» требует, чтобы я жил в Техасе и много путешествовал за границу. А ее работа сосредоточена в Лос-Анджелесе».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

Общество

Голикова заявила, что в 2022 году пенсия по старости в России составит 18 521 рубль

Голикова заявила, что в 2022 году пенсия по старости в России составит 18 521 рубль

Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова заявила в пятницу, 24 сентября, что среднегодовой размер пенсии по старости неработающих пенсионеров в следующем году составит 18 521 рубль.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество