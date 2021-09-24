У Джо Байдена появился шанс повысить свой рейтинг

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24 сентября 2021, 20:37 Источник: Коммерсантъ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Последние неудачи в отношениях с западными союзниками, связанные с побегом американцев из Афганистана и со скандалом с французскими подлодками, серьёзно пошатнули политические позиции президента США Джо Байдена. Тем не менее у него появился шанс хоть что-то исправить. Подтвердить мировое лидерство Соединенных Штатов Байден может сразу на двух международных форумах — саммите G20 в Риме и конференции ООН по климату в Глазго.



Свои первые шаги к примирению Джо Байден и президент Франции Эмманюэль Макрон сделали в ходе телефонного разговора в среду.



«Главы двух государств решили начать углубленные консультации, направленные на создание условий, обеспечивающих доверие, и предложить конкретные меры для достижения общих целей»,- сообщили по итогам разговора президентов в Елисейском дворце.



На вопрос, извинился ли Джо Байден за срыв оружейной «сделки века», пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ответила:



«Он признал, что консультации могли быть подробней».



Согласно официальному коммюнике, США подтвердили, что «присутствие Франции и Европейского союза в Индо-Тихоокеанском регионе имеет стратегическое значение». Стороны также договорились провести очную встречу лидеров США и Франции в рамках намеченного на 30–31 октября саммита G20. Известно, что участие в G20 станет для Байдена дебютом.



В год итальянского председательства саммит Группы двадцати соберется в Риме и будет посвящен борьбе с пандемией, ее негативным воздействием на мировую экономику, устранению экономического неравенства между странами, сохранению климата, а также решению наиболее острых гуманитарных проблем.



Уже с 1 по 12 ноября пройдет Конференция ООН по изменению климата, на которой Байден также примет участие. Известно, что предыдущая конференция по вопросам глобального потепления, проводившаяся в 2019 году окончилась провалом. Тогда стороны даже не смогли согласовать текст итогового коммюнике. Тупиковая ситуация возникла во многом из-за позиции предыдущего президента США Дональда Трампа, считавшего глобальное потепление «выдумкой» и откровенно игнорировавшего переговоры о сокращении выбросов парниковых газов, увидев в них заговор против интересов американской промышленности.



Интересно, что Джо Байден с первых дней своего пребывания на посту главы Белого дома стал активно продвигать именно климатическую повестку. Он обещал вдвое сократить выбросы парниковых газов к 2030 году по сравнению с 2005 годом и выйти на уровень углеродно нейтральной экономики в 2050 году. Кроме того, он пообещал удвоить к 2024 году объем финансовой помощи развивающимся странам в рамках мер по борьбе с изменением климата. Теперь для Джо Байдена эти обстоятельства имеют дополнительное значение.



Результаты опросов среди американцев говорят о том, что Джо Байден стал уступать по показателям своему предшественнику Дональду Трампу. Согласно исследованию Harvard CAPS/Harris, деятельность действующего президента негативно оценивают 49% американцев, в то время как у Дональда Трампа этот показатель составляет 47%.



Сейчас у Джо Байдена возникает возможность сделать очередную попытку сплотить мир, позиционируя себя лидером некоего глобального похода за спасение всей планеты.



«Мы должны принести в Глазго наши самые высокие амбиции. Те, кто еще не сделал этого, — время на исходе», — воззвал к мировому сообществу Джо Байден, призвав принять меры для удержания потепления в пределах 1,5 градуса Цельсия.



По его словам, Вашингтон планирует провести в ближайшее время очную встречу мировых лидеров, посвященную преодолению климатического кризиса, а также конференции по чистой энергетике и проблемам борьбы с загрязнением океанов.





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