Меган Маркл впервые появилась на публике после рождения дочери

В минувший четверг, 23 сентября, британский принц Гарри вместе с супругой прилетели в Нью-Йорк. Меган Маркл впервые появилась на публике после рождения второго ребенка – дочери Лилибет Дианы.
В Нью-Йорке принц и его жена встретились с мэром города Биллом де Блазио и губернатором штата Кэти Хочул. Герцог и герцогиня Сассекские обсудили с ними социальные проекты, которые курируют в настоящий момент.
Меган Маркл для первого выхода на публику после вторых родов выбрала черные брюки и водолазку. Образ супруга принца дополнила темно-синим пальто. Герцогиня сделала сдержанный макияж, убрала волосы и надела неброские украшения. Она позировала фотографам и выглядела довольной и счастливой.
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