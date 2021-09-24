Меган Маркл впервые появилась на публике после рождения дочери

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24 сентября 2021, 21:01 Источник: The New York Post

Меган Маркл и принц Гарри, mpi43 via www.imago-images.de/www.imago-images.de

В минувший четверг, 23 сентября, британский принц Гарри вместе с супругой прилетели в Нью-Йорк. Меган Маркл впервые появилась на публике после рождения второго ребенка – дочери Лилибет Дианы.

В Нью-Йорке принц и его жена встретились с мэром города Биллом де Блазио и губернатором штата Кэти Хочул. Герцог и герцогиня Сассекские обсудили с ними социальные проекты, которые курируют в настоящий момент.

Меган Маркл для первого выхода на публику после вторых родов выбрала черные брюки и водолазку. Образ супруга принца дополнила темно-синим пальто. Герцогиня сделала сдержанный макияж, убрала волосы и надела неброские украшения. Она позировала фотографам и выглядела довольной и счастливой.

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