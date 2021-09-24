Владимир Зеленский решил избавиться от своих владений в Италии

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24 сентября 2021, 19:26 Источник: strana.news

Фото: Sergey Starostenko/Global Look Press

Журналисты издания «Страна.ua» рассказали подробности о владениях Владимира Зеленского на одном из самых дорогих курортов Италии. В Форте-дей-Марми у президента Украины имеется роскошная вилла.



Она находится в Тоскане. Это место уже давно облюбовали российские и украинские звёзды. В 2015 году здесь сыграли свадьбу певица Вера Брежнева и композитор Константин Меладзе, а Ирина Аллегрова даже продала квартиру в Майами ради дома с бассейном на этом итальянском курорте. Певица купила особняк площадью 300 квадратных метров за €2 000 000. В Форте-дей-Марми ранее были замечены олигархи Роман Абрамович и Олег Дерипаска.



Эксперты отмечают, что жилье здесь очень дорогое, во многом из-за богатых россиян, которые владеют третью всех домов на побережье (около 2500 вилл). Такого не могут позволить себе даже сами итальянцы.



Здесь же находится недвижимость президента Украины Владимира Зеленского - вилла за более чем 3 миллиона евро. Поместье президента Украины - это территория с отдельно стоящим особняком и бассейном. В коттедже площадью 480 кв. м. два этажа. На первом — гостиная с обеденной зоной и выходом на террасу, кухня, спальня со своей ванной комнатой, еще один дополнительный санузел и прачечная. На втором этаже расположены четыре спальни со своими уборными. На цокольном этаже - СПА-зона с сауной и джакузи, тренажерный зал, ванная комната и небольшие апартаменты для персонала. Также в доме есть столы для массажа. Вилла оборудована системой кондиционирования, а сигнализация и видеонаблюдение подключены к частной охранной фирме.



Впрочем, журналисты выяснили, что свою недвижимость в Форте-дей-Марми Владимир Зеленский выставил на продажу. А риелторы, которые продают данный объект, предупреждают, что информацию о цене и конечных владельцах сообщат только при личной встрече. По некоторым данным, объект выставили за €4 500 000.





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