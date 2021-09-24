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На канцлера ФРГ Ангелу Меркель «напал» попугай, когда она кормила птиц в парке Марлоу

, 15:40 Источник: РИА Новости

На канцлера ФРГ Ангелу Меркель «напал» попугай, когда она кормила птиц в парке Марлоу
Ангела Меркель, фото: Georg Wendt/Global Look Press

Канцлера ФРГ Ангелу Меркель клюнул попугай, когда она находилась во время тура по земле Мекленбург-Передняя Померания в Марловском птичьем парке. Данная информация поступила от медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Сегодня, 24 сентября, в Сети появились соответствующие снимки. Отмечается, что Меркель была окружена стаей пестрых попугаев, один из которых позволил себе сесть на ее голову.

В руках у Меркель была смесь из воды, цветочной пыльцы и фруктового сахара, которой она стала кормить попугаев. В какой-то момент одна из птиц клюнула канцлера. “Нет, нет. Я и с попугаями неплохо справилась”, - сказала политик, имея в виду, что подходить близко к ручному филину не будет.

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