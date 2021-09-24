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США направят на восстановление системы здравоохранения Украины до 45 млн долларов

, 14:48

США направят на восстановление системы здравоохранения Украины до 45 млн долларов
pixabay.com

Агентство США по международному развитию (USAID) намерено внедрить проект, нацеленный на восстановление украинской системы здравоохранения. Затраты на него составят до 45 млн долларов.

Программа рассчитана на пять лет. В агентстве подчеркнули, что тем самым удастся “укрепить способность правительства Украины выявлять и предотвращать угрозы в сфере общественного здравоохранения, а также на них реагировать”, пишет RT.

Согласно документу, Киев реализовал в течение последних лет ряд реформ в этой сфере, но проблемы все еще сохраняются. Отмечается, что на Украине не должным образом оказывается психиатрическая помощь. Благодаря новой программе, как считают в USAID, американское правительство поможет создать в том числе “сильную Украину, способную успешно противостоять российской агрессии и влиянию”.

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