США направят на восстановление системы здравоохранения Украины до 45 млн долларов

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24 сентября 2021, 14:48

pixabay.com

Агентство США по международному развитию (USAID) намерено внедрить проект, нацеленный на восстановление украинской системы здравоохранения. Затраты на него составят до 45 млн долларов.

Программа рассчитана на пять лет. В агентстве подчеркнули, что тем самым удастся “укрепить способность правительства Украины выявлять и предотвращать угрозы в сфере общественного здравоохранения, а также на них реагировать”, пишет RT.

Согласно документу, Киев реализовал в течение последних лет ряд реформ в этой сфере, но проблемы все еще сохраняются. Отмечается, что на Украине не должным образом оказывается психиатрическая помощь. Благодаря новой программе, как считают в USAID, американское правительство поможет создать в том числе “сильную Украину, способную успешно противостоять российской агрессии и влиянию”.

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