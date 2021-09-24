Австралия соблазнилась создать на американские деньги свой ВПК

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24 сентября 2021, 14:24 Источник: Новая газета

Воинственные изменения в оборонной политике Австралии в связи вступлением в оборонный союз AUKUS, направленный против Китая, тем более удивительны, что Китай является ее главным внешнеторговым партнером, на его рынки уходит 40% австралийского экспорта (в США — 5,3%, в Великобританию — 4,16%), и с каждым годом его доля увеличивается. Официально Австралия решила строить с помощью США и Великобритании собственные ядерные многоцелевые подлодки. Считается, что все было решено между Байденом и премьером Великобритании Джонсоном на июньском саммите G7 в Англии, где присутствовал ничего не подозревавший Макрон, который сегодня лишился 66-миллиардного контракта в долларх. Французские и европейские политики сделали ряд крайне резких заявлений в адрес Вашингтона. Франция временно отозвала послов из Австралии и США. Среди политиков имели место разговоры о ее выходе из военной организации НАТО.



По мнению специалистов, сами французские лодки прилично дешевле, и запчасти для них дешевле и доступнее на рынке. Они проще в обслуживании, для них легче подготовить персонал. Однако американцы дают под совместный проект австралийских ядерных лодок огромный кредит под маленький процент. Вот и начнут они строить свою австралийскую атомную промышленность: собственную военную радиоэлектронику, развивать материаловедение, металловедение, физику атомного реактора, химию, биологию. Это будет рывок в науке, который впоследствии принесет немалые деньги.



Двадцать лет австралийцы будут только учиться. Например, для того чтобы переподготовить командира атомной подлодки с дизельной по российской морской практике, нужно около шести лет. А по их практике — пятнадцать. С точки зрения стратегии гораздо важнее понять, зачем вообще Австралии такие военно-морские средства? У нее же врагов нет! Страну втянули в новый военный союз как давнего военно-политического партнера Англии. Теоретически там может появиться и Канада, это тоже тихоокеанская страна. Их зоной действия станет тихоокеанский регион, в котором они будут противостоять Китаю, Индии и России.



Австралии выгоден разрыв контракта с Францией. Они начнут развивать свою ядерную энергетику и вовсе не только военную. Они вынуждены будут параллельно развить множество совершенно новых для них видов промышленности. Все, что нужно для этого, есть в подводной лодке. Кроме того, австралийцы войдут в американские научные и промышленные ноу-хау. Для Австралии это реальный шанс продвинуться из страны второго десятка в первый. Возможно быстрое развитие самых современных отраслей за чужие деньги, раз уж США решились их потратить ради своих политических целей. Но также возможно, что когда схлынет волна возмущений, может быть принято взвешенное, более экономное решение — например, купить лодки у Южной Кореи, ФРГ или Японии.



Но австралийцы не станут реально воевать с китайцами, если до того дойдет. Себе дороже. Вообще, реальная готовность ведущих стран к войне с современной мотивированной армией неясна.





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