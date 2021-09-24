Эксперт Кедми заявил, что в случае возникновения войны с США Россия нацелится в первую очередь на американский флот

Если между Соединенными Штатами и Российской Федерацией произойдет открытое вооруженное столкновение, то первостепенной целью Москвы станет американский флот. Такое заявление сделал военно-политический эксперт Яков Кедми.
Эксперт подчеркнул, что США всегда уделяли пристальное внимание своему флоту. Тем самым, как считает Кедми, Россия в первую очередь нацелится в случае военного противостояния именно на флот противника, чтобы минимизировать ударные возможности американских ВМС.
По словам эксперта, российская армия задействует для нейтрализации атакующих элементов американского флота, в том числе самолеты и субмарины. Особо он отметил “Кинжал” и “Циркон”. Кедми добавил, что перспективы нового военного альянса AUKUS под руководством США выглядят туманными.
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