Репетиция NASA по спасению Земли в будущем, может уничтожить её в настоящем

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24 сентября 2021, 13:01

В ближайшее время NASA планирует направить ударный зонд DART к двойной системе астероидов, для того, чтобы изменить их курс. Независимыми экспертами было проанализировано и смоделировано поведение двойного астероида после ударного воздействия зонда DART и изменение его курса во всех деталях, но как на самом деле поведет себя небесное тело не известно.



Запуск DART для изменения курса двойного астроида запланирован на 24 ноября, а через год, примерно в феврале 2022 года ударный дрон должен достичь своей цели. Миссия НАСА заключается в том, чтобы изменить орбиту и курс Диморфоса, астероида размером со стадион, который вращается вокруг гораздо большего астероида под названием Дидимос.



Надо заметить, что эти астероиды Земле не угрожают, это просто репетиция спасения Земли в будущем. Но, чем она может обернуться в настоящем - никто не знает и, вполне возможно, такой экскремент приведёт к трагедии планетарного масштаба.



Чтобы поразить Диморфос, к нему со скоростью 6,5 километров в секунду полетит космический корабль DART размером с гоночный автомобиль, вес которого около трети тонны, врезавшись в астероид он должен изменить его орбиту вокруг Дидимоса на несколько минут.



Далее, спустя пять лет, Европейское космическое агентство под названием Hera, проверит, сработала ли миссия. Теоретически, удар должен оказать небольшое влияние на орбиту, но этого должно быть достаточно, чтобы в будущем отклонять астероиды от пути к Земле.



У динозавров не было космической программы НАСА, поэтому, когда астероид направился к Земле, 65 миллионов лет назад, у них не было ни предупреждения, ни способа защитить себя. Мы знаем, чем это обернулось.



Подробнее читайте в материале «Аргументов недели».





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