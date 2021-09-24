USUKA против КНР

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24 сентября 2021, 12:57 Источник: Новая газета

Почему AUKUS, по статусу правильнее было бы USUKA.



Лидеры США, Австралии и Великобритании 16 сентября объявили о заключении соглашения о совместном оборонном сотрудничестве AUKUS (Australia/UK/US), и почти сразу было объявлено, что в рамках AUKUS Австралии помогут построить и вооружить многоцелевые атомные подлодки. Вскоре также выяснилось, что в результате этой сделки Канберра аннулирует контракт с Францией на строительство 12 многоцелевых дизель-электрических подлодок Shortfin Barracuda, стоимость которой $66 млрд долл. США.



Австралия — богатая сырьевая держава. Вооруженные силы небольшие и чисто контрактные: где-то 60 тыс. личного состава во флоте, ВВС и в армии, да еще почти 30 тыс. подготовленных резервистов. Но на новейшие вооружения страна тратит много. Но с подлодками у австралийцев проблемы.



По замыслу, австралийский ВМФ вместе с союзниками должен предотвратить прорыв мощного китайского флота в Индийский океан в случае военного конфликта в регионе. Прежде всего — с индийским ВМФ, который готовится именно к такому возможному генеральному морскому сражению с КНР, покупая боевые корабли в РФ. Будущие австралийские атомные многоцелевые подлодки, обладая высокой скрытностью и мощным вооружением, должны доминировать в Индийском океане. Они смогут также совершать рейды в Южно-Китайское море или при необходимости действовать совместно с флотом США на Ближнем и Среднем Востоке.



Американцы серийно строят с постоянными модификациями и улучшениями очень хорошие и современные многоцелевые лодки класса Virginia. Судостроительные мощности США полностью загружены на десятилетия вперед. Строить для австралийцев секции атомных подлодок по особому проекту для конечной сборки в Австралии американцы могут только за счет нарушения собственного уже согласованного графика строительства. Примерно те же проблемы и у англичан. Кроме того, недостаточно подготовленные и обученные австралийские специалисты могут ошибиться при «отверточной» сборке, а с атомной субмариной таких проблем никому не надо. Впрочем, австралийцы могут получить готовые атомные лодки в аренду в той или иной форме.



Деньги на атомные лодки у Австралии есть, но нет промышленной базы, нет подготовленных инженеров и рабочих, имеющих хоть какой-то опыт строительства и обслуживания атомного подводного флота.





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